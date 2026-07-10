Калужская область заняла второе место в федеральном рейтинге

Как сообщил 10 июля губернатор Владислав Шапша, контрольная нагрузка на бизнес в стране на исторически низком уровне: число проверок сокращается, их эффективность растет.

- Такие данные привел в своем докладе о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 2025 году заместитель Председателя Правительства - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, - заявил Шапша. - В докладе представлен рейтинг эффективности внедрения новых подходов к контрольной надзорной деятельности. Калужская область занимает 2-е место в стране.

Губернатор провел встречу с сенатором РФ Александром Савиным.

- Александр Александрович отметил, что для совершенствования КНД, снижения административной нагрузки создан новый инструмент, - пояснил Шапша. - Коммерческие и госорганизации могут заключать с контролирующими органами соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений. Это позволяет избежать остановки производств, сокращения сотрудников.

Они обсудили дальнейшую совместную работу по созданию в регионе благоприятной среды для бизнеса.