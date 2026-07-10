Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужская область заняла второе место в федеральном рейтинге
Экономика и бизнес

Калужская область заняла второе место в федеральном рейтинге

Дмитрий Ивьев
10.07, 16:09
0 379
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Как сообщил 10 июля губернатор Владислав Шапша, контрольная нагрузка на бизнес в стране на исторически низком уровне: число проверок сокращается, их эффективность растет.

- Такие данные привел в своем докладе о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 2025 году заместитель Председателя Правительства - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, - заявил Шапша. - В докладе представлен рейтинг эффективности внедрения новых подходов к контрольной надзорной деятельности. Калужская область занимает 2-е место в стране.

Губернатор провел встречу с сенатором РФ Александром Савиным.

- Александр Александрович отметил, что для совершенствования КНД, снижения административной нагрузки создан новый инструмент, - пояснил Шапша. - Коммерческие и госорганизации могут заключать с контролирующими органами соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений. Это позволяет избежать остановки производств, сокращения сотрудников.

Они обсудили дальнейшую совместную работу по созданию в регионе благоприятной среды для бизнеса.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkI2SXgyc3ozNVpmczQxUzBVdldmVmc9PSIsInZhbHVlIjoid2JKY3lnNEZ2dGxpWld4eVhmYVZ6TVNabUh2K3F2cDBmZkw0MURPUWRwdXVpZGNBRnZrU2QwT09zK1dVTnJxVFUzKzdmRlhhVENza21zb1pPaXppZjQ3a21DYkR5YkY0TjcwNU8vVmlKclVOTS9DU0x0dm0yRXV1R3dpY1dpcGtUWWJseFBjc3M3eFd5QXZOUE1OeFNOeWR1WmZKaWNqU29Eb2Z1dzFUL3FOOGFkcjFwelpyWlppQ3lha1dJMnoyN3hscll0OXRGQThDblZ3Zy9xdlpOVFFkUHdaWVNXWkFJWXBZaHh1N2wxbURURFpQSFZGYXNFQllmYmNQTDV3a09Pa0RwMVF4V3h3dUFvcWVydC9EblhYZy9NQUdSWmpuU1dVUlZlaWg5RWJ2a0JuaDh0UnZ6dDFKRE5pSmFvd2VFeVlFSDBVbi9rLzlkbTNJU0xoWjNiSEo3azlxZW02Smk5cUVsWTk1VkxnbVJ4aWYrVnd0SVpaODhFYXJNOHJLL01oWHBhQnMxaHJweVJRS3FnaytoY0ZUa1lNTnNBNWk2NWp5cFR1THRhRGc3Z3FuK1J4R2xiWVJZV3ZJeGVQNSIsIm1hYyI6IjU2OTkzMGE4ZTBjODU1MmJlMjhiOTYxOTgwYTg2ZDM3MTI5ODllODJjMGM2MmI5Zjg3YmQ4MGY1N2NhMTJhZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhLVFhoTmhpTnJGR3I2Z05SOXNCWUE9PSIsInZhbHVlIjoiY0pXaDZEODk3Qk92K3R4QTU5Wkh3SDJoeG90ZWs4TSt0R25rSE45VGhFS25GMTBORlBPenp3Y0FLcHRoeXIwNFpvdERnU0NPOU1vWTlZR1FwWjVUNzhpN3RneWNiMkN2T3RsR2NwdkxSRXN2UG1rTUZSQm9qaTRWeHNkYzJuYTBoNVV5NTJ5MXRDN2R5THpLbGtYMGQrR3ZxZWwvQnVzdjhwdXJzYjJRTDlaSUtqZFBlcWNUcjVNL1BEb1Jrb0pLRWFKcE5hWElwT2tBc1BHdG9xcFRPVW05SExESDEwSmNpV084NVJZbVlmbUdJNmxYUENKUWF3dUhJekp6TStZcjFFQjBFd3RqeDFZd014U2xVNDg4dzAwbGM4STNVb1FoZzkzcmMzV3BXZmNjTUVoM25nZDFqTmlhcVh4TEhWVVhqeDBrNzdmSE9oT0syMnZTNFBlVE5FQnhlOW42S3NlMml1THNxbGZwSlpmMUE5VCs5cnJOL3VzeVNJeXY1MitBSTN4RkpyNkZFbEUzUWZzTzZVYm5ZZnAwcDRXSlJyV2tkTW9BR3hiN09WWVcya3VIVE1ObUt0WGdRUGRXVnBtRVBLRXRKSmZVRjIvMWdhREtsTXNZWUJLeHFlRTFiRnhFNEsxN0o3cWpWUE1KWHdFV2wrVGw0Y2xCWmtwa3J4dG9iZDcxME9yNk5kTGFON2VNUENCbFpSeDRtaE42SnIzTnpkNm1PWlhoM3R0Rm1TcE9iejBiRGRqOGhTUjBRY29TUkhoV1lRdmxKZFVvc3FoWWtHSmZJWHBTUllIMFFaS0Jrcm8xZG1tWS92cG83ZEhoNE41d3lNSXoxdGpUaWdGeiIsIm1hYyI6ImU3ZWU5NTA3MGIxNmU4NDZlZmZmYmIzYTljOWYwMzExYmJmMTc5OWNmMzEzYTYxOTNmODEwOTI5NzBmMmJiOGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+