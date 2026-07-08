Калужская делегация возвращается с наградами с международной выставки ИННОПРОМ-2026

Калужская делегация завершила работу на международной выставке ИННОПРОМ-2026, увозя с собой престижные награды. Регион получил специальный приз «Прорыв года», а также закрепился в пятерке лидеров всероссийского рейтинга по эффективности промышленной политики.

Губернатор Владислав Шапша поблагодарил всех, кто представлял область на выставке: сотрудников правительства и команды местных предприятий. Глава региона отметил, что все поставленные задачи выполнены. В ходе мероприятия были проведены важные переговоры и налажены новые деловые контакты. Ожидается, что итогом этой работы станет приход новых инвесторов и запуск дополнительных производств в Калужской области.

Владислав Шапша подчеркнул, что развивать экономику в условиях санкций и внешних вызовов непросто. Это требует ежедневной слаженной работы с федеральными властями, бизнесом и инвесторами. По словам губернатора, регион ведет эту работу последовательно, шаг за шагом, и полученные на ИННОПРОМе награды стали высокой оценкой этих усилий.