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Экономика и бизнес

Калужская делегация возвращается с наградами с международной выставки ИННОПРОМ-2026

Дмитрий Ивьев
08.07, 08:53
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Калужская делегация завершила работу на международной выставке ИННОПРОМ-2026, увозя с собой престижные награды. Регион получил специальный приз «Прорыв года», а также закрепился в пятерке лидеров всероссийского рейтинга по эффективности промышленной политики.

Губернатор Владислав Шапша поблагодарил всех, кто представлял область на выставке: сотрудников правительства и команды местных предприятий. Глава региона отметил, что все поставленные задачи выполнены. В ходе мероприятия были проведены важные переговоры и налажены новые деловые контакты. Ожидается, что итогом этой работы станет приход новых инвесторов и запуск дополнительных производств в Калужской области.

Владислав Шапша подчеркнул, что развивать экономику в условиях санкций и внешних вызовов непросто. Это требует ежедневной слаженной работы с федеральными властями, бизнесом и инвесторами. По словам губернатора, регион ведет эту работу последовательно, шаг за шагом, и полученные на ИННОПРОМе награды стали высокой оценкой этих усилий.

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