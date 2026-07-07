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Экономика и бизнес

В Калужской области роботы помогают человеку

Дмитрий Ивьев
07.07, 16:21
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На стенде региона на ИННОПРОМе-2026 гостей вновь встречает Айнет. Калужский робот-андроид стал настоящей звездой на ПМЭФ, и сейчас помогает на выставке в Екатеринбурге.

- Применение робота: от гостиничного бизнеса до работы на складе, - рассказал 7 июля губернатор Владислав Шапша. - Продолжаю знакомить вас с инновационными разработками, представленными на калужском стенде. Пообщался с представителями компаний.

На стенде представлены, в частности, искусственная почка, крупноформатные керамические плиты толщиной 3 мм, универсальное оборудование для химпрома, новые кабельные муфты.

По словам губернатора, экспозиция региона говорит о стремлении наращивать выпуск наукоемкой продукции, активно внедрять собственные разработки.

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