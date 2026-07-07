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Экономика и бизнес

Калужская область поднялась на 17 позиций в рейтинге Минпромторга

Дмитрий Ивьев
07.07, 14:08
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Калужская область вернула себе лидирующие позиции в рейтинге эффективности промышленной политики, составляемом Министерством промышленности и торговли РФ. По итогам года регион занял пятое место среди всех субъектов страны, совершив рывок сразу на 17 строчек вверх. Кроме того, область вошла в тройку лидеров по темпам экономического развития.

Губернатор Владислав Шапша связывает этот успех с успешным преодолением санкционных трудностей. Индекс промышленного производства в 2025 году превысил 115%.

Особое внимание глава региона уделил возрождению автопрома. Калужским заводам удалось не только перезапустить конвейеры, но и выйти на объемы, сопоставимые с досанкционным периодом. В прошлом году в области собрали почти 140 тысяч автомобилей. Автокластер продолжает расширять модельный ряд и увеличивать долю локализации компонентов.

Помимо автомобилестроения, в регионе активно развиваются другие направления. В 2025 году открылись семь новых предприятий, а четыре действующие компании расширили свои производственные мощности. Также был создан межрегиональный промышленный кластер атомного энергетического машиностроения.

Владислав Шапша отметил, что Калужская область занимает одно из первых мест в России по уровню роботизации производств. Регион делает ставку на автоматизацию и подготовку квалифицированных кадров для современных заводов.

Глава области поблагодарил Минпромторг России и лично министра Антона Алиханова за поддержку местных производителей. По словам губернатора, главная цель такого стремительного роста промышленности — увеличение налоговых поступлений в бюджет и, как следствие, повышение качества жизни жителей Калужской области.

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