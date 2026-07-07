Стенд Калужской области привлекает внимание на ИННОПРОМе-2026

Губернатор Владислав Шапша отметил, что к экспозиции региона проявляют живой интерес сотни организаций и представители более чем 50 стран мира.

На стенде собрали самые передовые разработки местных предприятий из разных сфер: энергетики, медицины, транспорта и строительства. Но главным магнитом для посетителей стал автопром.

Также гости выставки с интересом изучали дорожный пылесос для круглогодичной уборки улиц и полноприводный багги, который полностью собран из российских деталей.

Владислав Шапша подчеркнул, что участие в таких масштабных мероприятиях важно не только для демонстрации возможностей региона. Главная цель — найти новых надежных партнеров и укрепить деловые связи, чтобы экономика области продолжала успешно развиваться и справляться с любыми вызовами.