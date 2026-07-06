Калужскую область отметили как лидера по развитию инновационной радиофармацевтики

Эта тема в понедельник, 6 июля, обсуждалась на сессии ИННОПРОМа-2026.

Наш регион выделила в своем докладе и замглавы минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

- Отмечены достижения и перспективы МРНЦ им. А.Ф. Цыба, ФЭИ им. А. И. Лейпунского. А также НИФХИ им. Л.Я. Карпова, на площадке которого «Росатом» завершается строительство крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов, - рассказал губернатор Владислав Шапша.

По его словам, калужский кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины – один из крупнейших и самых успешных в стране. Он объединяет науку, современные производства, подготовку кадров.