В Калужской области вложили сотни миллионов в разведение овец

Сельхозпредприятие в Тарусском районе официально получил статус организации по искусственному осеменению сельхозживотных. Там разводят овец романовской породы и породы дорпер, сообщил в четверг, 2 июля, губернатор Владислав Шапша.

- В развитие предприятие вложило 200 миллионов рублей, - отметил глава региона. - Построены фермы, закуплена техника. Сформировано стадо - 667 голов элитных овец. Сочетание двух мощнейших пород. Лучшая мировая генетика. Есть своя лаборатория. Налажено взаимодействие с ведущими исследовательскими институтами страны. Применяются отечественные биотехнологии — искусственное осеменение и трансплантация эмбрионов с использованием российских препаратов.

По его словам, такие проекты уверенно закрепляют Калужскую область в роли одного из ведущих центров животноводческой генетики России.