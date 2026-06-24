Больше 270 калужских работодателей представят вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

26 июня в Калужской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие, организованное в рамках национального проекта «Кадры», объединит работодателей, образовательные организации, соискателей и молодых специалистов на одной площадке.

В этом году свои вакансии представят более 270 работодателей региона. Среди них — предприятия автопрома, агропромышленного комплекса, пищевой и швейной отраслей, фармацевтические компании и другие.

Посетители ярмарки смогут пройти экспресс-собеседования с работодателями, получить консультации и узнать о возможностях профессионального обучения и повышения квалификации.