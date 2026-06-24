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Экономика и бизнес

В Калужской области представили достижения аграриев

Дмитрий Ивьев
24.06, 16:08
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В Калужской области прошел традиционный «День Калужского поля». Губернатор Владислав Шапша высоко оценил успехи местных аграриев и отметил масштаб выставки. В этом году в мероприятии участвовали около тридцати организаций. Производители сельхозтехники из России и дружественных стран показали современные машины.

Особое внимание на выставке уделили новым сортам сельскохозяйственных культур. Свои достижения представили местные селекционеры, показав картофель, сою и зерновые. Впервые посетителям продемонстрировали новые сорта озимой и яровой тритикале. Сейчас калужские фермеры используют более шестидесяти процентов семян отечественной селекции, а по некоторым культурам этот показатель достигает ста процентов.

В деловой части мероприятия сделали упор на молодежь и образование. Специалисты обсудили внедрение искусственного интеллекта и агродронов, которые помогают повышать производительность труда. Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что этот праздник — дань уважения труду земледельцев. Он рассказал, что на мероприятии наградили лучших работников и крепкие семейные пары, а также провели конкурс механизаторов. Глава региона поблагодарил всех, кто работает на земле, и отметил, что агропромышленный комплекс области уверенно идет вперед.

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