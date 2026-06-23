Калужский производитель стретч-пленки подвел первые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

За три месяца работы предприятию удалось значительно увеличить объемы выпуска продукции, рассказали 23 июня в правительстве.

В качестве экспериментальной площадки выбрали линию по производству вторичной стретч-пленки. Специалисты помогли навести порядок на рабочих местах, внедрили стандарты работы и оптимизировали процессы. Если в начале проекта завод выпускал 11 тонн пленки в сутки, то теперь этот показатель вырос до 15 тонн.

Руководитель проекта со стороны регионального центра компетенций Максим Дорофеев отметил, что помимо роста производства, на заводе навели порядок в документообороте и коммуникациях, переведя их в единую цифровую систему.

В дальнейшем сотрудники предприятия пройдут обучение, чтобы самостоятельно внедрять бережливые технологии, и оценят экономическую выгоду от проведенных изменений. Присоединиться к проекту могут другие компании, зарегистрировавшись на сайте производительность.рф.