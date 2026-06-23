Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужский производитель стретч-пленки подвел первые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»
Экономика и бизнес

Калужский производитель стретч-пленки подвел первые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

Дмитрий Ивьев
23.06, 08:00
0 73
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

За три месяца работы предприятию удалось значительно увеличить объемы выпуска продукции, рассказали 23 июня в правительстве.

В качестве экспериментальной площадки выбрали линию по производству вторичной стретч-пленки. Специалисты помогли навести порядок на рабочих местах, внедрили стандарты работы и оптимизировали процессы. Если в начале проекта завод выпускал 11 тонн пленки в сутки, то теперь этот показатель вырос до 15 тонн.

Руководитель проекта со стороны регионального центра компетенций Максим Дорофеев отметил, что помимо роста производства, на заводе навели порядок в документообороте и коммуникациях, переведя их в единую цифровую систему.

В дальнейшем сотрудники предприятия пройдут обучение, чтобы самостоятельно внедрять бережливые технологии, и оценят экономическую выгоду от проведенных изменений. Присоединиться к проекту могут другие компании, зарегистрировавшись на сайте производительность.рф.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllMOEF0NTd2RXhXVThZbVB5VVZuWEE9PSIsInZhbHVlIjoiY2RaMlB3cmNWcXV2bjRGQmd1Q1djOEJJR2IyZFBxUHltZ0Zab2VLOGxSSkpWOVdsa0hyRmdTeVlMQjVSSnZmd1ZXLzc4RERtUzk3MEt5OGpUV0xDYnRnNVVmSUx3M1crOWFOOWRmR2tuU3kzOWpZSjFtZCtUd2xQVWN6RVZYd2dNWWhJT2Y1Y0ZaNlFLZzZEdGNRcWI1aTlEYkJYQUVQczBlaDB3dEZuMG5URzZuYnloVkZWSEYyZ0hHd0kyWjNBWC9uTWJkdkpiUEV3ZEhLUlJaSGp3UzkwMzVSa3BCMTVGWWtTTDB6K21ISFhwaFFzL3VxNXFTVzQreC9QeXNmNHJUQnptY01rV20rZEU2NmZiT0laU1BuNlpMK1hoWHFPMHlYeXpjaW1QNTU4UDcyQTVKT0dYRjkrZlVFZnN3OW1GS2NZKzA3U1pXeTZqa3c4akU3MWd2V3VDVHQ2T2lWdGtuQStxRGt5S3E0NmJ1QjdzN0FWMW16QjhBWXE0MThPWnU4RGhub2Z3UEdXM1QvZ0lGRWY5VEIwRGdKZ0VkbDNXYzZ4QmIxZlRMVldvUFR2N3ZucGF2NThVWFlXcUdPcSIsIm1hYyI6IjIzYWQwMDI2ZDg1ZWE0MDNiNjQzYmM0ZGRhYjkzMzM0NTc0ZjczODk0ZjM4ZTY5N2UxYjBmZDA2MDQ1MzlhZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilc5dTI4cllFZlU2TlBCUHJhaWpaV2c9PSIsInZhbHVlIjoiQ3ZJNFdzdWd5MUNiRnNwT0VoKzJEamd0b3laRDg0eVFZWVc2Y0pVeVQwYVg3R0J6M0k0ZlNNRnplaDU3MGtwMnhZbmtobXp0eTQxeVdLLzJaOFI3ay9laWk5SFM1U1hjRGFYenlWcFI5cUdXQVozN3FJWU1nUnZhYnBNZy82WVVRTGVPV05pYjVhK2dIMzdhalNOZXdrS1VvOVE3aTJXVDUzRGkwc2RERkFEb1dEZFBDamFBem12Y0wwa3RpM1pGQVJ4Q1RFMnd5V0Y4T0VBRWNONk1NS3c0SmpWcHpDbUoraVg2SzhzVjJMMGx5SENZby9uNEN4T3B3TysvTEovT0NGOUpxMzRzZ0pjL2lZdUJlV0Y0OHRsZWNvem9OMEhkRytHVDJwUG5sS3NBaU5sYlVaQVZFQXltL1cwT3ZHSW5zQkFjMzB5SmZEUXAwWXlEcHpBNngyLzgzRFEyRlFSbFF4WUNFdkJjemxtM3pDUmVVeDdLbmw3Sm03RGluaTk3UE1vaC9Ib2tReTkveUs2Q2owTVl0NmJJSDM5TnVJL2ZuN0R1eVl4ekJNRVVheXVYQlNtZnlHZ1VoNFZRdjBneUpoL21XU1ZuMkdnc0p6eGdBQldzRjduVlEzd1JZMk56TVNLZldrSTVwR0F3SHptNit3NC9lZ1g4SEZIM3BGRk0zUDJDS05uaGhkNFQweEpTeWlYOGF3TFVHcW9Ec290S1N3eWR6SzlxWHBQWTAyQXZQUU5GQmlsdEZMZTFaRkRyMnFXanlmM0FlaXFhcUpKZDBrS1lnMEYxWlhwWW9hTWlzcStMR09JZXdIdmx3Rklsa3NVTTUvZm5Fak45ejZlOSIsIm1hYyI6IjFmZDk0YTU4ZTU0ZDBjYmEwZjczNjE0MjlhNzdiZmMyNGU4MmNkMDQ4YzllNjJmOTgyYzYxNzI5ZTFlZTZlZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+