Ищешь работу в надежной компании? Присоединяйся к эфиру

Сегодня, 16 июня, с 11:00 до 11:30 у вас есть возможность пообщаться с топ-менеджментом компании «Кровля и изоляция – Калуга» в прямом эфире! Если вы ищете стабильное место работы или хотите узнать, как устроен быт крупного игрока на рынке строительных материалов изнутри — этот эфир для вас.

Кто в прямом эфире?

Директора по продажам — Анна Михайловна Лепехина и Сергей Александрович Козлов.

О чем поговорим?

Мы не будем читать сухие вакансии. Мы поговорим о том, что действительно волнует соискателей:

- Почему сотрудники остаются в компании годами? Секреты атмосферы и лояльности.

- Карьерный лифт: реальные примеры роста в компании (а не просто обещания).

- Корпоративная жизнь: как поездки в Египет, ОАЭ, Сочи и Moscow Raceway влияют на командный дух?

🗓 Когда? 16 июня

⏰ Во сколько? с 11:00 до 11:30

📍 Где? Прямо здесь, в нашей группе ВК

Как задать вопрос?

Напишите его прямо сейчас в комментариях 👇 — мы передадим его спикерам, или спросите в чате во время трансляции.

Не пропустите прямой разговор с работодателем. Возможно, именно этот эфир станет началом вашего нового карьерного пути!