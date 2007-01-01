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Новость дня Экономика и бизнес

Ищешь работу в надежной компании? Присоединяйся к эфиру

16.06, 10:06
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Сегодня, 16 июня, с 11:00 до 11:30 у вас есть возможность пообщаться с топ-менеджментом компании «Кровля и изоляция – Калуга» в прямом эфире! Если вы ищете стабильное место работы или хотите узнать, как устроен быт крупного игрока на рынке строительных материалов изнутри — этот эфир для вас.

Кто в прямом эфире?

Директора по продажам — Анна Михайловна Лепехина и Сергей Александрович Козлов. 

О чем поговорим? 

Мы не будем читать сухие вакансии. Мы поговорим о том, что действительно волнует соискателей:

   -  Почему сотрудники остаются в компании годами? Секреты атмосферы и лояльности.

   - Карьерный лифт: реальные примеры роста в компании (а не просто обещания).

   - Корпоративная жизнь: как поездки в Египет, ОАЭ, Сочи и Moscow Raceway влияют на командный дух?

🗓 Когда? 16 июня

⏰ Во сколько? с 11:00 до 11:30 

📍 Где? Прямо здесь, в нашей группе ВК

Как задать вопрос?

Напишите его прямо сейчас в комментариях 👇 — мы передадим его спикерам, или спросите в чате во время трансляции.

Не пропустите прямой разговор с работодателем. Возможно, именно этот эфир станет началом вашего нового карьерного пути!

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