Ищешь работу в надежной компании? Присоединяйся к эфиру
Сегодня, 16 июня, с 11:00 до 11:30 у вас есть возможность пообщаться с топ-менеджментом компании «Кровля и изоляция – Калуга» в прямом эфире! Если вы ищете стабильное место работы или хотите узнать, как устроен быт крупного игрока на рынке строительных материалов изнутри — этот эфир для вас.
Кто в прямом эфире?
Директора по продажам — Анна Михайловна Лепехина и Сергей Александрович Козлов.
О чем поговорим?
Мы не будем читать сухие вакансии. Мы поговорим о том, что действительно волнует соискателей:
- Почему сотрудники остаются в компании годами? Секреты атмосферы и лояльности.
- Карьерный лифт: реальные примеры роста в компании (а не просто обещания).
- Корпоративная жизнь: как поездки в Египет, ОАЭ, Сочи и Moscow Raceway влияют на командный дух?
🗓 Когда? 16 июня
⏰ Во сколько? с 11:00 до 11:30
📍 Где? Прямо здесь, в нашей группе ВК
Как задать вопрос?
Напишите его прямо сейчас в комментариях 👇 — мы передадим его спикерам, или спросите в чате во время трансляции.
Не пропустите прямой разговор с работодателем. Возможно, именно этот эфир станет началом вашего нового карьерного пути!
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