Калужская область и Беларусь договорились о совместных проектах в агросекторе
Её возглавлял заместитель губернатора Александр Ефремов. За четыре дня калужане посетили выставку, провели десятки встреч и переговоров. Итоги подвели в региональном Минсельхозе 6 июня.
Главные темы сотрудничества - агродроны, селекция и генетика, а также совместные производственные проекты.
С ведущим белорусским производителем оборудования для молочных ферм договорились о создании учебного центра. Там будут обучать калужских специалистов работе на современной технике.
Ещё одно гомельское предприятие уже поставляет в регион кормоуборочные комбайны. Сейчас стороны готовят соглашение о сервисном центре и программе обучения для комбайнёров и механизаторов.
- Впереди - новые соглашения и конкретные дела. Беларусь остаётся надёжным партнёром Калужской области, - отмечают в Минсельхозе.
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