Калужская область и Беларусь договорились о совместных проектах в агросекторе

Завершилась рабочая поездка калужской делегации в Беларусь.

Фото/видео: Министерство сельского хозяйства Калужской области.

Её возглавлял заместитель губернатора Александр Ефремов. За четыре дня калужане посетили выставку, провели десятки встреч и переговоров. Итоги подвели в региональном Минсельхозе 6 июня.

Главные темы сотрудничества - агродроны, селекция и генетика, а также совместные производственные проекты.

С ведущим белорусским производителем оборудования для молочных ферм договорились о создании учебного центра. Там будут обучать калужских специалистов работе на современной технике.

Ещё одно гомельское предприятие уже поставляет в регион кормоуборочные комбайны. Сейчас стороны готовят соглашение о сервисном центре и программе обучения для комбайнёров и механизаторов.

- Впереди - новые соглашения и конкретные дела. Беларусь остаётся надёжным партнёром Калужской области, - отмечают в Минсельхозе.