Министр транспорта РФ Андрей Никитин посетил калужский стенд на ПМЭФ

Подробности сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Обсудили важные для региона проекты в дорожной сфере. Дальнейшее обновление подвижного состава общественного транспорта, - отметил он. - Внедрение интеллектуальных систем для повышения безопасности дорожного движения.

Отдельная тема - развитие в Калужской области сферы беспилотных авиационных систем для отраслей экономики.

- Мы создали научно-производственный центр, в нем уже 15 резидентов, - подчеркнул Шапша. - Выпускаем двигатели и готовые дроны. Наладили кооперацию с другим регионами. При поддержке Минтранса РФ провели уже третий всероссийский форум «Беспилотная эволюция». Предложил сделать форум ежегодным и проводить его в Калужской области. Готовы стать площадкой для обмена опытом в этой важнейшей для страны сфере.