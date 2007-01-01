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Экономика и бизнес

Министр транспорта РФ Андрей Никитин посетил калужский стенд на ПМЭФ

Дмитрий Ивьев
05.06, 15:44
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Подробности сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Обсудили важные для региона проекты в дорожной сфере. Дальнейшее обновление подвижного состава общественного транспорта, - отметил он. - Внедрение интеллектуальных систем для повышения безопасности дорожного движения.

Отдельная тема - развитие в Калужской области сферы беспилотных авиационных систем для отраслей экономики.

- Мы создали научно-производственный центр, в нем уже 15 резидентов, - подчеркнул Шапша. - Выпускаем двигатели и готовые дроны. Наладили кооперацию с другим регионами. При поддержке Минтранса РФ провели уже третий всероссийский форум «Беспилотная эволюция». Предложил сделать форум ежегодным и проводить его в Калужской области. Готовы стать площадкой для обмена опытом в этой важнейшей для страны сфере.

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