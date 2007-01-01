Шапша провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Кадры» на ПМЭФ‑2026

Главной темой встречи стал поиск решений для обеспечения экономики необходимыми специалистами.

В мероприятии приняли участие помощник президента Алексей Дюмин, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Участники обсудили острую нехватку рабочих рук: по прогнозам, к 2032 году потребуется заменить 12 миллионов сотрудников. При этом две трети вакансий предназначены для специалистов со средним профессиональным образованием.

Чтобы закрыть эти потребности, власти корректируют планы приема в колледжи и техникумы на основе кадровых прогнозов. Татьяна Голикова отметила, что это необходимо для технологического лидерства страны, а Дмитрий Чернышенко назвал качественную подготовку кадров национальной целью.

Также были отмечены успехи в повышении производительности труда и снижении неформальной занятости. Важную роль в этом играют кадровые центры при учебных заведениях, которые помогают выпускникам найти работу сразу после учебы.

Владислав Шапша поблагодарил участников за конструктивный диалог и выразил уверенность, что совместными усилиями удастся решить стоящие перед страной задачи.