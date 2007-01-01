МТС и Циан объединяют усилия в борьбе с телефонным мошенничеством

Фото: МТС.

МТС и Циан на полях ПМЭФ договорились о стратегическом сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соглашение направленно на сокращение числа нежелательных и мошеннических звонков пользователям онлайн-платформы с помощью технологических возможностей оператора.

В рамках договоренностей МТС предоставляет Циану набор решений на базе технологий Big Data МТС Скоринг для защиты клиентов от спам-звонков. В категорию нежелательных входят нецелевые вызовы с виртуальных, одноразовых или подменных номеров.

Принцип действия такой: каждый входящий звонок пользователю платформы проверяется по вышеуказанным критериям в реальном времени, и в зависимости от полученного скорингового балла система принимает решение пропустить звонок или заблокировать его.

Проблема нежелательных звонков особенно актуальна для пользователей платформ недвижимости. Партнёрство позволяет использовать технологические возможности оператора для защиты пользователей, обеспечивая комфортный выбор недвижимости.

«Антифрод-модели МТС ежедневно анализируют десятки миллионов вызовов, выявляя номера с аномальным поведением. Партнерство с Цианом в борьбе с мошенниками — пример того, как технологии телекоммуникационной компании защищают клиентов ведущих цифровых сервисов. Решение МТС позволит повысить доверие пользователей к онлайн-сделкам на цифровой платформе операций с недвижимостью», — прокомментировал вице-президент по корпоративному бизнесу МТC Олег Алдошин.