Калужская область поднялась на 4 место в Национальном рейтинге инвестиционного климата

5 июня на XXIX Петербургском международном экономическом форуме губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в сессии, где представили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

Агентство стратегических инициатив проводит исследование уже 13‑й год подряд. В 2026 году методика оценки стала ещё шире: совместно с Центральным банком России в рейтинг добавили показатели развития финансовой инфраструктуры для бизнеса. Кроме того, появился отдельный блок по инновационному развитию регионов, а также впервые рассчитан новый субиндекс — «Эффективность вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот».

- Калужская область на 4‑м месте Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России! Мы вновь улучшили свои показатели, — подчеркнул губернатор Владислав Шапша.

В 2025 году регион занимал пятую строчку и входил в пятёрку субъектов с наилучшими условиями для инвесторов.