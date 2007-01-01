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Экономика и бизнес

Губернатор подписал ещё одно соглашение на ПМЭФ-2026

Дмитрий Ивьев
04.06, 19:41
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Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве с одним из крупных российских банков на Петербургском международном экономическом форуме. Документ направлен на дальнейшее развитие региональной экономики.

Финансовая организация уже реализовала в области ряд значимых проектов и активно участвует в государственных программах льготного кредитования, включая поддержку через Фонд развития промышленности и механизм «Промышленной ипотеки».

Стороны планируют расширить взаимодействие в рамках программ поддержки реального сектора экономики и социально важных инициатив. Особое внимание уделят финансированию жилищного строительства и модернизации промышленных предприятий. По словам губернатора, это внесет вклад в развитие региона и улучшение качества жизни жителей.

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