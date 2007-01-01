В Калужской области появится новый фармкомплекс

Соглашение об этом губернатор Владислав Шапша подписал с Институтом полиомиелита имени Чумакова.

Новое производство разместят на территории особой экономической зоны «Калуга» в Бабынино. Здесь будут выпускать современные вакцины для поставок за рубеж, разрабатывать инновационные препараты против социально значимых болезней и обучать высококвалифицированных специалистов. Общий объем инвестиций в проект составит не менее 5,5 миллиарда рублей.

Губернатор отметил, что это важный шаг для развития фармацевтического кластера региона. За последние 15 лет выпуск лекарств в области вырос в 19 раз. Созданная инфраструктура, исследовательская база и система подготовки кадров делают регион привлекательным для технологических партнеров.