Калужские продукты и технологии получат продвижение в арабском мире

Калужская область намерена активнее продвигать свои товары и технологии на рынках арабских стран. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша, выступая на бизнес-диалоге «Россия – Арабский мир» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава региона отметил, что Калужская область уже не просто индустриальный центр, а партнер, который выстраивает прямые связи со странами Ближнего Востока и Северной Африки. В качестве примера успешного сотрудничества он привел логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино», где стратегическим инвестором выступает компания из ОАЭ, а также строительство завода радиофармпрепаратов.

Сейчас калужская продукция поставляется в Алжир, Египет, Ирак, Ливию, Марокко, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты. Однако главная цель — переход от простой торговли к совместным проектам и локализации производств.

Шапша напомнил, что арабский мир — это более 20 государств с населением около полумиллиарда человек. Калужская область намерена продвигать туда свои товары.