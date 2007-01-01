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Экономика и бизнес

Владислав Шапша пригласил в Калугу министра экономики и туризма ОАЭ

Дмитрий Ивьев
04.06, 14:08
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с министром экономики и туризма ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль-Марри на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава региона рассказал гостям об успешном сотрудничестве, особенно в сфере логистики.

В качестве примера Владислав Шапша привел совместный проект по расширению транспортно-логистического центра «Ворсино». В ходе беседы губернатор пригласил министра посетить Калужскую область, чтобы лично оценить потенциал региона.

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