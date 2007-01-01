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Экономика и бизнес

Калужских продуктов на прилавках магазинов станет больше

Дмитрий Ивьев
04.06, 10:37
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4 июня на XXIX Петербургском международном экономическом форуме губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с директором департамента по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» Борисом Огарковым.

Одной из главных тем стало развитие торговли в небольших и отдаленных населенных пунктах. Стороны договорились работать над тем, чтобы жители таких территорий имели доступ к необходимым товарам. Также обсуждалась поддержка местных производителей и увеличение доли калужской продукции в сетях компании.

Владислав Шапша поддержал идею создания «Агроагрегатора» — платформы, которая поможет фермерам и производителям легче поставлять свои товары в магазины. Губернатор отметил, что это выгодно и сельхозпроизводителям, и покупателям, которые хотят видеть больше местных продуктов.

Кроме того, глава региона пригласил партнеров принять участие в гастрономическом фестивале в Калуге.

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