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Экономика и бизнес

Автоматизированный завод стройматериалов появится в Малоярославце

Дмитрий Ивьев
04.06, 07:10
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Соглашение об этом губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор компании-инвестора Андрей Линков подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Предприятие будет выпускать материалы для жилищного и сельскохозяйственного строительства. Планируемая мощность — 100 тысяч квадратных метров продукции в год для жилья и 5,5 тысячи квадратных метров для аграрных объектов. В проект инвестируют около 700 миллионов рублей, а также создадут 40 новых рабочих мест.

Главная особенность завода — использование оборудования российского производства и техники из дружественных стран. Это позволит предприятию не зависеть от западных поставщиков и санкций. Кроме того, это будет первое в регионе производство пустотных плит перекрытия.

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