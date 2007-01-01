Автоматизированный завод стройматериалов появится в Малоярославце

Соглашение об этом губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор компании-инвестора Андрей Линков подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Предприятие будет выпускать материалы для жилищного и сельскохозяйственного строительства. Планируемая мощность — 100 тысяч квадратных метров продукции в год для жилья и 5,5 тысячи квадратных метров для аграрных объектов. В проект инвестируют около 700 миллионов рублей, а также создадут 40 новых рабочих мест.

Главная особенность завода — использование оборудования российского производства и техники из дружественных стран. Это позволит предприятию не зависеть от западных поставщиков и санкций. Кроме того, это будет первое в регионе производство пустотных плит перекрытия.