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Экономика и бизнес

Владислав Шапша подписал соглашение о развитии социальной инфраструктуры региона

Дмитрий Ивьев
04.06, 07:00
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша и председатель совета директоров группы «ВИС» Сергей Ромашов подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

Документ предусматривает совместную работу над социальными и инфраструктурными проектами в регионе, в том числе в сфере здравоохранения. Реализовывать их планируют с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Это позволит привлечь частные инвестиции.

Владислав Шапша отметил, что у Калужской области уже есть большой опыт реализации социальных проектов через ГЧП, и новое соглашение поможет расширить эти возможности.

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