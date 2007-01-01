В Калужской области туристов завлекут на ферму

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и глава крестьянско-фермерского хозяйства из Жуковского района подписали соглашение о создании в регионе первой в России туристической базы в формате «ферминг».

База отдыха расположится в Жуковском округе на территории площадью более 5 га.

Проект сочетает агротуризм с познавательно‑образовательными экскурсиями: гости смогут погрузиться в современную агросреду, познакомиться с жизнью домашних животных и отдохнуть от городской суеты, остановившись на несколько дней.

- Рассчитываю, что проект станет новой точкой притяжения для гостей и принесёт пользу району, - отметил Владислав Шапша.