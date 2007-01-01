На ПМЭФ показали калужскую одежду

Продукцию из нашего региона представили на стенде Росмолодёжи, сообщил в среду, 3 июня, губернатор Владислав Шапша.

В ближайших планах компании — масштабное увеличение объёмов производства, открытие собственного брендового пространства и выход на новые рынки сбыта.

- Молодцы, ребята, постоянно двигаются вперёд, - прокомментировал Шапша.