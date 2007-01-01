Производство арматуры для электростанций начнется в Ворсино

В индустриальном парке «Ворсино» появится новое производство трубопроводной арматуры для электростанций и предприятий нефтегазовой отрасли. Соглашение об этом подписали губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор частной компании на полях ПМЭФ-2026.

Запуск первой линии намечен на ближайшее время. Изначально будут выпускать задвижки, клапаны и электроприводы, способные работать при высоком давлении и температуре до 660 градусов. К концу 2027 года мощность предприятия планируют увеличить до 100 тонн продукции в месяц.

На заводе установят современное оборудование и создадут собственную испытательную базу, чтобы контролировать качество изделий. Губернатор отметил, что этот проект важен для импортозамещения и укрепления технологической независимости страны.