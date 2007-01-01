Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Производство арматуры для электростанций начнется в Ворсино
Экономика и бизнес

Производство арматуры для электростанций начнется в Ворсино

Дмитрий Ивьев
03.06, 14:10
0 270
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В индустриальном парке «Ворсино» появится новое производство трубопроводной арматуры для электростанций и предприятий нефтегазовой отрасли. Соглашение об этом подписали губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор частной компании на полях ПМЭФ-2026.

Запуск первой линии намечен на ближайшее время. Изначально будут выпускать задвижки, клапаны и электроприводы, способные работать при высоком давлении и температуре до 660 градусов. К концу 2027 года мощность предприятия планируют увеличить до 100 тонн продукции в месяц.

На заводе установят современное оборудование и создадут собственную испытательную базу, чтобы контролировать качество изделий. Губернатор отметил, что этот проект важен для импортозамещения и укрепления технологической независимости страны.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZzVkdzNm5vTnRZbkx0YUU1RnJCVUE9PSIsInZhbHVlIjoiMmFYV25oNWVya1JHODgydjZIditEY2lxRE1DMkIydUtmNzAxS3Q0bkxPSU1zNWR0bjhrempBQjh5eS9lMjlEUGNhbTZVeXNOSkVaOU9CLzNtbm05cTFpOTQwSGNvMlJoeEhycW55MzJDR29qUzkwSDRZV3NJMTBoa1pBdGhSMmtlL21RUW9nbTFyR3h5V3RaRHZ2WStWMlBiMTNSUC9BTUtUbkdNWmE1TkF0NFRPT09JTGh2eUtjNFlqdnlxZGtwTkQzckVQb0pzMFlQY0JGeElKNkF2RUdDUUNHTlM5RzF4Z2ZiMnUwTElVL1kwT1B6R25yYnQrMzA4aTNsTjVLR1hJeFplMjN6RnB4Wmp1UmUyTlJmNFhDTjFaWVMwVzdNM3MycHlWdTM3akR5YXFpWEpSbVZEMEpRdWQxWnhUSFVzQVEzY0g5SVN2bklyR2FIR2NlM3BwcWVhWEJXS2RZTmhkZzhYMTY3RVpFV2tCNEtRLzJVUGJBUGs3bTNBMjVybVkyUW5ibzhlYkZNMm04Wnd2SUhXV0VpaktVVThCVjBrMHlkNWJkK0RId1R6eEpaVWZNa3NyRk5ldzNTUVc1SyIsIm1hYyI6IjQ5NjUzNTAzZjhjYmZiNDg4YjM5ZTllZDc4NzFhZjIyODJkZjViNzgwYTg4Y2EwNjEzNmExZTE0NzNiNmZmOTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllmK3BGK0FTRHNHUUhwdTd4UzQ3OFE9PSIsInZhbHVlIjoiYmVndFF1NjlWZUdOSytiQUoyOTRYaW9YL25OVWJXdUpVMXNRVDg2WG5ORitSUU80anhNdk9WSUZtWjZDNWVxSDlTcllRTVVOVUl0ZVZMamJJRU1TNmthOWxLYzQ3TTYvbDZQZlpZMjlOU3hrcS85QlVaZ2l6YWc4Ym9TVnRUYlUyYWE0b0o2MzRBUTJ1aHAxNUFmZDluVFN6QWtUbWF1UkdlVFM3RWpCOHk1U1RPeVlidlE3bm1SNmlJYjErVXBnN2Q0TDBKM0drR09RemVYait1UUZiVzhoR0phNXZNWmhmZlh0T0RqM0Y4MHE3SlhKOWVWOThLMEM1OGFRNlV5UjQ4Q3FPeEQybmVkOEVnQ1A4UjRUbDJFV0YyOStFaFRremtoNUFVWkQ2Qk8rcUdMRmE5d3p1VTNsWEUwcXlEb1duRXo5YVpWZUNNK1NzVE5uVjlRZzRKZkpRRElXZHl3VkRzSlRBUU56UDBkZXRnMFhUQktkZFgwRVl4WkZNVEtHWEwva3pqNytnczlpemV6S3lWczk2aFFuelNQMXN2N2NhY1pYc05RYU1hTTFKcldxSld2NlZrMU1adnJZN2VOSEdTVVpMK3BCVytmK0krNkVWUVhqK1JnUjh5YW91amRYQ1VxRG9NeVVtVS95TjJZSWRMWHFqYlVrcTZhNmZrRWI3a1p1N1FEb2dRdjJ1YTZVRldoVzVtUjlGY1Ard2xPaW1DR3Z3ZTB5MFh3VEJOQk5UV3IwNGovQzRpRTc2NUx2dVJnblF6VW5xYjE0RXFrWkdMR0pibm5yaU1KWThiYUkxeHhMUUVJdWRSTys5aUVjNEVZcEY4MnBuTjNpd0M1UiIsIm1hYyI6Ijg5MGFmYjkxMzA0YzFlZjY4NDY5MjNlNTk0MTMzYzlhMmUyZmQ3MTllOTdiMzEyNmQ3M2UwMzhiODY3YjBjYzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+