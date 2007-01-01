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Экономика и бизнес

В Калужской области построят завод насосного оборудования

Дмитрий Ивьев
03.06, 13:39
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Соглашение о намерениях по строительству предприятия по производству центробежных насосных агрегатов подписано на ПМЭФ-2026. В среду, 3 июня, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Завод будет специализироваться на изготовлении и испытании насосов мощностью до 2 МВт.

Продукция предназначена для водного хозяйства, энергетики, нефтегазовой и химической промышленности.

Инвестиции оцениваются в 150 миллионов рублей.

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