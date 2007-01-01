В Калужской области построят завод насосного оборудования
Соглашение о намерениях по строительству предприятия по производству центробежных насосных агрегатов подписано на ПМЭФ-2026. В среду, 3 июня, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Завод будет специализироваться на изготовлении и испытании насосов мощностью до 2 МВт.
Продукция предназначена для водного хозяйства, энергетики, нефтегазовой и химической промышленности.
Инвестиции оцениваются в 150 миллионов рублей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь