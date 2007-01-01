В Калужской области расширят производство труб

На ПМЭФ-2026 подписано инвестиционной соглашение с компанией, которая уже 17 лет работает в Грабцево, сообщил 3 июня губернатор Владислав Шапша.

- В рамках нового инвестсоглашения будет построена новая линия по производству труб, - пояснил он. - Это позволит расширить ассортимент и увеличить объемы выпуска.

По словам Шапши, Калужская область укрепляет позиции центра металлообработки.