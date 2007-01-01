В Калужской области построят завод по изготовлению детских игровых комплексов
В связи с реализацией в нашей стране масштабных программ по благоустройству территорий спрос на продукцию предприятия растет, заявил 3 июня губернатор Владислав Шапша.
По его словам, необходимо значительное расширение производственных мощностей. Руководство частной компании приняло решение построить собственный завод именно в нашем регионе.
Общий объем инвестиций в проект составит около 700 миллионов рублей, отметил Шапша.
Такие игровые комплексы уже установлены более чем в 30 регионах России, они широко используются при исполнении федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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