В Ворсино новый фармкомплекс начнет выпуск биопрепаратов и вакцин

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор компании «Фарм Эйд ЛТД» Азамат Метов подписали инвестиционное соглашение о строительстве фармацевтического комплекса.

В рамках реализации первого этапа проекта в индустриальном парке «Ворсино» планируется построить производство с проектной мощностью около 20 млн единиц лекарственных препаратов в год с тремя сотнями высокотехнологичных рабочих мест. Общий объём инвестиций в проект оценивается в 14,3 миллиарда рублей. Завершение строительства запланировано на второй квартал 2028 года.

- Фармацевтика — одна из ключевых отраслей для нас. Государство ставит задачу лекарственной безопасности. Новое производство станет важным шагом в усилении регионального фармкластера, углубит кооперацию, и в целом будет способствовать развитию высокотехнологичной медицины в России, — подчеркнул губернатор Владислав Шапша.