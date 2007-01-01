Владислав Шапша подписал соглашение об увеличении мощности бумажной промышленности в регионе

На ПМЭФ-2026 подписано соглашение о расширении производства санитарно‑гигиенических изделий в регионе.

Предприятие развивает производство в индустриальном парке «Ворсино» с 2018 года. В 2025 году была запущена вторая очередь завода. Мощность производства выросла с 70 000 до 140 000 тонн в год, а ассортимент пополнился продукцией для профессионального рынка (AFH), товарами премиум‑класса и изделиями для детей.

Новое соглашение предусматривает следующий этап развития: установку третьей бумагоделательной машины, монтаж еще шести конвертинговых линий, увеличение производственных мощностей ещё на 70 000 тонн продукции в год, а также создание 150 новых рабочих мест. Завершить реализацию проекта планируется к июню 2029 года, а общий объём инвестиций составит 7,2 миллиарда рублей