В Обнинске построят завод по производству корпусов для IT-оборудования

Соглашение о намерениях подписано 3 июня на ПМЭФ-2026.

- Компания создаст собственное производство металлических корпусов для серверов, систем хранения данных, коммутаторов и компьютеров методом холодной листовой штамповки, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Эта технология обеспечивает высокую точность изготовления, критически важную для IT-оборудования. Реализация проекта позволит существенно снизить зависимость российских производителей компьютерной техники от импортных комплектующих.

Завод разместится в непосредственной близости от производства другой компании— одного из ключевых потребителей продукции.

Мощность нового предприятия составит около 60 тысяч единиц продукции в год. Объем инвестиций — около 1,2 миллиарда рублей.