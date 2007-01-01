В Малоярославецком районе начнут выпускать беспилотные вездеходные платформы

В среду, 3 июня, подписано первое калужское соглашение на ПМЭФ-2026.

Инвестпроект будет реализовывать компания, которая уже более 20 лет представлена в Калужской области.

- Выпускают быстровозводимые конструкции, в нашей области, к примеру, используем их под модульные ФАПы. Также производят специализированную беспилотную технику. Продукция востребована в энергетике, строительстве, АПК, социальной и оборонной сферах, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - В рамках нового проекта компания разработает и выпустит линейку беспилотных платформ для перевозки крупных грузов там, где обычная техника не справляется. Они могут применяться в ЖКХ, сельском хозяйстве, строительстве. Проект включает создание систем технического зрения с применением искусственного интеллекта и специализированного программного обеспечения.