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Экономика и бизнес

В Малоярославецком районе начнут выпускать беспилотные вездеходные платформы

Дмитрий Ивьев
03.06, 10:51
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В среду, 3 июня, подписано первое калужское соглашение на ПМЭФ-2026.

Инвестпроект будет реализовывать компания, которая уже более 20 лет представлена в Калужской области.

- Выпускают быстровозводимые конструкции, в нашей области, к примеру, используем их под модульные ФАПы. Также производят специализированную беспилотную технику. Продукция востребована в энергетике, строительстве, АПК, социальной и оборонной сферах, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - В рамках нового проекта компания разработает и выпустит линейку беспилотных платформ для перевозки крупных грузов там, где обычная техника не справляется. Они могут применяться в ЖКХ, сельском хозяйстве, строительстве. Проект включает создание систем технического зрения с применением искусственного интеллекта и специализированного программного обеспечения.

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