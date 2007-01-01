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Экономика и бизнес

Шапша рассказал о калужском стенде на ПМЭФ-2026

Дмитрий Ивьев
03.06, 10:23
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Калужская область представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) стенд под названием «Конструируем будущее». Губернатор Владислав Шапша 3 июня отметил, что экспозиция привлекла большое внимание гостей и показала вклад региона в технологическую независимость страны.

Центральное место заняли проекты, которыми гордится область. Среди них — автомобили бренда Tenet, которые собирают в Калуге. Также представлены спортивная форма для олимпийцев, созданная местными производителями, и популярный робот «Айнет», ставший своеобразной местной знаменитостью.

Посетители могут увидеть и другие разработки: новые материалы для космической отрасли, цифровые сервисы и прорывные решения в фармацевтике.

По словам губернатора, стенд продемонстрировал единство науки, образования и реального производства. Владислав Шапша подчеркнул, что главный ресурс региона — это его талантливые и трудолюбивые жители, которые позволяют Калужской области оставаться в числе лидеров.

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