Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужская делегация начала работу на Петербургском международном экономическом форуме
Экономика и бизнес

Калужская делегация начала работу на Петербургском международном экономическом форуме

Дмитрий Ивьев
02.06, 15:43
1 463
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области Владислав Шапша возглавил делегацию региона, которая уже начала свою работу на ПМЭФ-2026.

В течение нескольких дней калужан ждет напряженный график работы. По словам главы региона, ожидается подписание более 20 соглашений с суммарным объемом инвестиций порядка 83 млрд рублей в различных сферах. В том числе и в машиностроении, металлообработке, логистике, фармацевтике, легкой и пищевой промышленности, а также туризме. Также делегации предстоят переговоры с потенциальными партнерами и участие в деловой программе форума.

Потенциал Калужской области и новые возможности по достижению технологического лидерства представлены на стенде региона, и он уже привлек внимание СМИ.

- ПМЭФ — одно из крупнейших и ожидаемых деловых событий в мире. Рассчитываем, что для нашего региона его результатом станет дальнейший рост экономики, создание новых производств, дополнительные налоговые отчисления в бюджет. Для того чтобы мы могли активнее решать насущные вопросы по улучшению качества жизни в нашей области, — подчеркну Владислав Шапша.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
0%
40%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFpdVhqOVBWZytqQTBWMFFhMHBscFE9PSIsInZhbHVlIjoiVDVSUDd0ZjdkLzhWQkZzL2tHa01SWmtCQ3ljWkt6eUorajlPVkJTUjRCaUdMQW9UYVYxYkN3eEhjaXlSazQ0WVNnelBmOHpEbWJqVlYva2tzclkweEx3SG5OQUs5L25LdjI4V1gzRFRueXNHRlNtTjBzQWhFc1o1bHl3d2N6UU03eEtoSHFEaEJnL01SU0g4ZWlKNUxreDlLdklHVHNOeVFiMDZiUjBieG5WVE96aFo0ZG1FTkpKdUVnb3krNDlRdTVSRzBpK1hOdlFIV0tYblFRZTlUMXR0OWdFYXZXUDM5L0UwM2NqSlA3NldlRVNWOVpUYmI2WXJuWFI0WSsvbnFDTTNEZXg1THhlNlBrTDYyLzhrTzhiOXN6eUhkVzlDcUw1TkQwTHk3Q2V3YlNrVldmT05KUDhHRXJqcTJtUkowUjVWMzl2MDd0UXZxWGlkVm5FaGU1VjhFcXBBaktOc2RjVEFPeHhITURhODd2RVV3SWdJS0VmVXNwbkp2TmZoZXRyMkxHN1BOdGxHVUxrV051YWZmeVdRd3hzTTlCNzBNZ2F6bnJJK2ZJOUp1UXJ0eUVHdnRMUG4xZ2psR0UySiIsIm1hYyI6ImUyNmU5MmUxNmQ5MDViM2NmNmFkNTM5MjBkMTU4NjQ5MTkzYjdkMDVkOWMyMzUzNjFiOTExYTNlOTNiYmRlMDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilh2azJVbUhLRE5pOTNPOUdOT3cwQVE9PSIsInZhbHVlIjoiRFBleEVSR1B5Q2tzWGM5MnRLb1M4RHlTajRnR1Z5dnJZVms4bGJjUmt1VFphN1NhbFZSTndyRzlzTjUwS0c3Y0xyZUl3dWtMOGxZbjBqTmVBdit0VXhValpKb2xaWk1ncGR1dFhIc0F4a21WMXNaay9hRHFleURwdnhENjZuWVZVVVY1TXp5Q2JyN1pxWktuc3I0bnE4SE1EWHFWdTZkYnZwTFRESmk4OThxS3FkSEdNa3hpODVBdnp6djd3OXJSV2FqNnZ5QmFNODh0NXpzSHYvUk5zdzJBRlpHdkJydTMrVlpmb2tHclZZcWZObCtCeUpXNWRrSENkcG8zZjNSbll4N0hCNGkvN01xMmNmZ1ZibnlKd05sT2JGaVJzMFExU3Y2MDQzazVRdHFNVktBcDc5aWpwNkJFeDBsekladVlpbGZQU1RtYklub1VFaHNtSCs3Sm5INjRNOHVtNkRyOGUySHZ5UzZ6MHRheW9jTmVzVWJIT3h5N0lOTGRnSkI0aWdyQnJlanU2S040eUU3V1c2ZUMzYXNrN3ZwM2lqNkFZTWpoekI3OHk2Q1BlUyttUTUwbm1QZTV0R2dqOXV4ZkxEUW1lU0kvc3l0a2RIand5ZHVjaFRSUGJvRXF3L3FuL3JrbGVlZkZ6NW5KZXJoejY2YjRtTDhIYml6TVJVS1hrSG9MVTU0TWQxbTRjS1JWS2F3UXNCd2tHbDVmdi9CS1ZrMExQWkFDb3JVbzVZS2w1TmVQdlFGdzk4b2phVm0rSVZWSXJRMVhRSnJLajJPY0dXazdGTUVDcHQySGZkY1JIQzByZ0xJZmVhNUxtNURxT2NiK21FTFVoNTdiSXNnLyIsIm1hYyI6Ijk4ZDcxZWJhZWFhNjE2Y2FmZmQ2NTg3ZmU1MWM2M2NhZmIyMTgzNGQ1NjViMGI4Y2IwNWY3ZTM1MmMzMWIxZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+