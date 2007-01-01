Калужская делегация начала работу на Петербургском международном экономическом форуме

Губернатор Калужской области Владислав Шапша возглавил делегацию региона, которая уже начала свою работу на ПМЭФ-2026.

В течение нескольких дней калужан ждет напряженный график работы. По словам главы региона, ожидается подписание более 20 соглашений с суммарным объемом инвестиций порядка 83 млрд рублей в различных сферах. В том числе и в машиностроении, металлообработке, логистике, фармацевтике, легкой и пищевой промышленности, а также туризме. Также делегации предстоят переговоры с потенциальными партнерами и участие в деловой программе форума.

Потенциал Калужской области и новые возможности по достижению технологического лидерства представлены на стенде региона, и он уже привлек внимание СМИ.

- ПМЭФ — одно из крупнейших и ожидаемых деловых событий в мире. Рассчитываем, что для нашего региона его результатом станет дальнейший рост экономики, создание новых производств, дополнительные налоговые отчисления в бюджет. Для того чтобы мы могли активнее решать насущные вопросы по улучшению качества жизни в нашей области, — подчеркну Владислав Шапша.