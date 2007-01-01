В Калужской области увеличивают производство рапса

В текущем году под сев рапса в регионе отведено больше 23 тысяч гектаров, что на 23 % больше, чем в 2025 году, сообщает Минсельхоз Калужской области.

Большая часть этой площади — 15,1 тысяч га предназначена под озимый рапс. Еще 8,1 тысяч га отведена под яровой сев культуры. В текущем году аграрии также планируют превысить прошлогодние показатели урожая рапса. Валовый сбор рапса последовательно растет в течение последних нескольких лет.

Так в 2025 году валовой сбор рапса превысил 40 тысяч тонн, что на 38 % больше, чем в 2024, когда было собрано около 30 тысяч тонн урожая. Зерна этой культуры используются в качестве сырья для масла, применяемого в кулинарии, а также медицине и косметологии. Используется рапс и в металлургической, мыловаренной, кожевенной и текстильной отраслях промышленности. А зеленую массу и жмых этого растения добавляют в корм сельскохозяйственным животным.