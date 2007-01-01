Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Калужской области проходит бизнес-форум «Пионеры инноваций: единство бизнеса, науки и технологий»
Экономика и бизнес

В Калужской области проходит бизнес-форум «Пионеры инноваций: единство бизнеса, науки и технологий»

Дмитрий Ивьев
21.05, 16:22
1 396
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Его проводят уже шестой раз.

- Наш регион в числе лидеров по условиям для инновационного бизнеса, - заявил 21 мая губернатор Владислав Шапша. - Снижаем налоги для малых технологических компаний. Помогаем с льготными займами. Субсидируем модернизацию производств.

По его словам, одна из ключевых тем форума - меры поддержки инновационной деятельности. В том числе через кооперацию предприятий МСП с крупными госкорпорациями.

- Работаем в связке с федеральными партнёрами, - отметил губернатор. - Сегодня в работе форума участвуют директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин и генеральный директор Центра поддержки инжиниринга и инноваций Павел Дворниченко. В прошлом году инновационные проекты калужских предприятий получили рекордную грантовую поддержку ЦПИИ – порядка миллиарда рублей. Занимаем пятое место в стране по объему такой поддержки.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjQ2cUNsaDJVM1F0UE93ZUZhY1dZVXc9PSIsInZhbHVlIjoiU3pzMDRYWEtubGdwRnRWOHBUSFd4RW5xR25tSHhoZjhxYmx4cnRCWTE5Ylp3ZHhYNlMzMmlnOFZaVWRUNHZOWjVyWVI2Zll6dHN5U0VUd2tYUEppa2NiWXRWcis1SGlmeDV2L3JFZkpWNk1EYTdSR1d3TWRQbUo5cnhSMENVY0NvemJqWHdOT2VpY3Z3OUdac3pESTRnU1MyR2FnWnBtMmRtdGhZK0ZJcnV5WUZUb3Y3WERJK2czL2NPZmVuTzhIanBUVmhIZjNJVFNFSUNCT0l2dENPNjBHRFkvNCtjV1Fwdnk2ZUNnQXhJUVE1RjloL2c4TUhoaFFqNy9mRHZHVEFHamEwVnVHZ21LWXlIZk1PWnMvTWhod0NYaHh0TWRTcUo1bVJBYlgzTWdRYXFMbXlYbkQxUGRHaGFqcFpqZHl3SjJNc096c25ZR0pyVWpoT3hrZE0wVWRqSEI2RUg0d1o5NjFGQ1BXb2JncUdsazlJSEJrTUNyWGlNSkJKTzhDaUE2SUs0VTlpUnRGWjZoa0U1MjNLNktCZGVHaFM1c3F3ZS96eEM2cDNkRkIvaFY0SFl2WmU3TkxGZ3pDMUl4VSIsIm1hYyI6IjFlMTJiMjZhZmUwYzY4YWEyYzc0N2UzNzY3NTk5ZTg3Y2FmNjE4YWRmNDVkMGY0YjYwYWEwNjJiZWI5YjY1NjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNCSjhKa0RQaTlleG56V0dSWEZGY2c9PSIsInZhbHVlIjoiWWZodnFTRGpKQVZmSGJOT0FMWDhmbFlGaXNtQmQ4U2FRcU9tdktxdS9vR0Q2VnBIZmhyMFlhTXdEaEF5eXNGWVA2NmY5SnRraENFQmhrdEY3cE5GRFNZNDFjaFJvQTJQL2M1SjJkMS8rK0R6L2NqSXN3YTdxVjdIamc1anJ1Ky83dHpaei9VNWFCQzF1bW9KVVArclE1Q1hjUEcrRFBDQXIxY2txVlRqYWYyWURsVnVNV2c2QXhONHVPQkxvSTB0em1jd2VXY2VoRnB4SnZYRzBORDR1dUVaeEszbDE3RWV3RFNrZVhwdVUxTEFMdGVkVUNvVS9PMDBFSllJbS9FSnhRQ0RQNHR3NE1mVEc5SklCa252T0V1WWdhK3JNMXg1Y0dLRkpDQkpSVC96WGp2aTNZTzY3UC9LajF6b2lhRWdraXdmT21KSmNCM2pSUVZ4S2JlOVQyUXBDQ0JkMHQ5clRPYnMrdDVrRkdBN1VuZUpNK3RkUFBKcmtpeDJyTDFDRWxSM3hxbk5YaWg4MmpROHBaZXlxZGlsQXdkbndWUlpJV2VyMHk0eER6TDFpbFBHTHdIYUNBbFNHZGNxSDEyR3JHQURyeGh4dDZaZW50Yzhnc3FWVGpJaTVkVnVNZDQvQjlaalk1NlF5UC85K1oyT1YwcHVrM1hlY1kvUWxmSURONGFuR2xqMmxCNU9DV3ZUcUNWdmVxTERMSjA2ZTI2K2ZmYmQrNzVYZU5lKzZZREhIUFQzWHFKQ1IxNWVDK2tWb0w0Nk91Wksya1g4N2pRZFlaeWJzeWp2b00zMW9lTWhOcTlwYjAzN1lSNHBlczVWU0lEb0t2MXl5SkRFNkFSUCIsIm1hYyI6ImY5NGU0NDhlYzJmYzFmZGU4NGUyNDQwZTNlNWNiZjVmYWUyNzkxODc3NGM5OWVmZWVhZTk0ZDEwMGY2ZGVhZTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+