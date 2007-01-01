В Калужской области проходит бизнес-форум «Пионеры инноваций: единство бизнеса, науки и технологий»
Его проводят уже шестой раз.
- Наш регион в числе лидеров по условиям для инновационного бизнеса, - заявил 21 мая губернатор Владислав Шапша. - Снижаем налоги для малых технологических компаний. Помогаем с льготными займами. Субсидируем модернизацию производств.
По его словам, одна из ключевых тем форума - меры поддержки инновационной деятельности. В том числе через кооперацию предприятий МСП с крупными госкорпорациями.
- Работаем в связке с федеральными партнёрами, - отметил губернатор. - Сегодня в работе форума участвуют директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин и генеральный директор Центра поддержки инжиниринга и инноваций Павел Дворниченко. В прошлом году инновационные проекты калужских предприятий получили рекордную грантовую поддержку ЦПИИ – порядка миллиарда рублей. Занимаем пятое место в стране по объему такой поддержки.
