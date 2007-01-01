На шинном заводе в Калуге произвели 30-миллионную покрышку
Этой значимой датой предприятие отметило 13 лет своей работы в регионе. Губернатор Владислав Шапша лично поздравил коллектив и пообщался с сотрудниками, которые изготовили юбилейную покрышку.
Завод в Калуге — одно из самых современных шинных производств полного цикла в России. Изначально он входил в состав немецкого концерна, а в 2023 году перешел под управление российского холдинга.
Сегодня мощность предприятия составляет около трех миллионов шин в год. Продукция поставляется на крупные автозаводы и отправляется на экспорт.
Глава региона особо отметил роль людей в успехе компании. На заводе трудятся около тысячи человек, причем более 250 сотрудников работают там с самого открытия, а некоторые пришли еще на этапе строительства. Также губернатор похвалил предприятие за активную работу с молодежью и профориентацию будущих кадров.
