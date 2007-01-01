Главная Новости Экономика и бизнес В Жуковском округе школьников познакомили с современной сельхозтехникой
В Жуковском округе школьников познакомили с современной сельхозтехникой

Дмитрий Ивьев
15.05, 07:33
Школьники села Трубино Жуковского округа познакомились с современными технологиями в сельском хозяйстве. В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» учащиеся местных агротехнологических классов посетили местное предприятие, которое выступает партнером школы.

Во время экскурсии ребята увидели новейшую сельскохозяйственную технику и оборудование.

Для многих учеников это стало открытием: если раньше они ассоциировали работу в поле с лопатой и ведром, то теперь убедились, что современный агропромышленный комплекс — это высокотехнологичная отрасль.

Школьники узнали, как применяются системы GPS-навигации, гидравлические механизмы и другие инновационные решения, что помогло им по-новому взглянуть на перспективы работы в сельском хозяйстве.

