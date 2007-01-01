Более 500 калужских компаний зарегистрировались на платформе «Мой экспорт»

Этот сервис помогает местному бизнесу выходить на международные рынки, объединяя в одном личном кабинете все меры государственной поддержки.

По словам генерального директора Центра поддержки экспорта региона Екатерины Петровой, платформа избавляет предпринимателей от необходимости собирать объемные пакеты документов и обращаться в разные ведомства. Все необходимые услуги доступны онлайн. Среди зарегистрированных пользователей — крупные холдинги, компании с иностранными инвестициями и отечественные производители, которые получают дополнительную помощь в рамках национального проекта.

Сервис также предоставляет инструменты для поиска зарубежных партнеров, анализа спроса и изучения иностранного законодательства. Государство содействует бизнесу в вопросах сертификации и лицензирования продукции. Региональный проект «Экспорт продукции АПК», частью которого является эта работа, реализуется в Калужской области с 2018 года в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».