Калужская область вошла в число регионов, которым списывают часть инфраструктурных кредитов

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Общая сумма списанного долга для всех участников программы превысила 19 миллиардов рублей, из которых 8,4 миллиарда пришлось на Калужскую область. Эти заемные средства ранее были направлены на важные социальные и экономические задачи: модернизацию систем ЖКХ, обновление парка общественного транспорта, переселение жителей из аварийного жилья, реализацию инвестиционных проектов, а также поддержку участников специальной военной операции.

Благодаря этому решению долговая нагрузка региона снизится на 10 процентных пунктов и составит 20,7% от доходов областного бюджета.

По итогам 2026 года государственный долг Калужской области ожидается на уровне 20,2 миллиарда рублей. Глава региона выразил благодарность Президенту и Правительству России за эффективный механизм поддержки, который помогает развивать экономику субъектов и улучшать качество жизни граждан.