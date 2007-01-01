Владислав Шапша обсудил повышение надежности энергоснабжения
Владислав Шапша обсудил повышение надежности энергоснабжения

Дмитрий Ивьев
15.05, 07:00
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор ПАО «Россети Центр» Борис Эбзеев обсудили вопросы повышения надежности энергоснабжения региона. В ходе встречи стороны подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода: несмотря на сложные погодные условия, количество технологических сбоев в сетях снизилось на 19%. Такой результат стал возможен благодаря тщательному анализу прошлых аварий и качественной подготовке инфраструктуры. Особое внимание энергетики уделяют расчистке просек линий электропередач, так как почти половина территории области покрыта лесом, что требует постоянного контроля.

В 2026 году инвестиционная программа компании выросла более чем в полтора раза и составит 6,5 миллиарда рублей. Эти средства позволят модернизировать значительное число энергообъектов. В ближайшие годы планируется привлечь дополнительно свыше девяти миллиардов рублей инвестиций.

Также обсуждалась консолидация электросетевых активов. На баланс энергетикам переданы сети Малоярославца, многие из которых изношены и вызывали жалобы жителей на качество обслуживания. Губернатор отметил, что все проблемные объекты будут поэтапно отремонтированы. Приоритетом остается обеспечение бесперебойного снабжения электричеством социальных учреждений и жилых домов, что создает базу для дальнейшего экономического роста региона и повышает комфорт жизни калужан.

