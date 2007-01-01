Шапша провёл заседание в Госдуме

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в среду, 13 мая, работает в Москве.

- Совместно с заместителем Председателя нижней палаты парламента Викторией Абрамченко провели заседание рабочей группы Государственной Думы по актуальным вопросам подготовки профессиональных кадров для экономики, - пояснил он. - Прежде всего через систему СПО.

Комиссия Госсовета РФ по направлению «Кадры» постоянно работает совместно с Госдумой. В диалоге с представителями федеральных органов власти, регионов, экспертами, работодателями вырабатываются необходимые решения. Они касаются поручений глава государства по итогам Госсовета по вопросам подготовки кадров.

- Совершенствование законодательства для повышения эффективности целевого обучения. В том числе это вопросы практической подготовки, мер поддержки студентов, организации стажировок, - отметил Шапша. - Подходы к работе с образовательными организациями, показавшими невысокие результаты в национальном рейтинге трудоустройства выпускников. Хорошие предложения по разработке индивидуальных программ развития таких учреждений. Успешный опыт в регионах есть.

По его словам, наша молодёжь все чаще выбирает рабочие специальности. Это соответствует потребностям экономики.