Экспорт сельхозпродукции в Калужской области вырос на 40,4%

Калужская область значительно увеличила поставки своей сельхозпродукции за рубеж. За первые четыре месяца 2026 года экспорт вырос на 40,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 44,1 млн долларов.

Лидером роста стала молочная продукция — ее вывоз увеличился более чем в три раза (на 308,8%). Также заметно выросли поставки зерна (+130,6%), масел и жиров (+66,3%), рыбы и морепродуктов (+47,2%) и готовой еды (+30,8%). Почти половина всего экспорта (49%) приходится на продукцию глубокой переработки, то есть на товары с высокой добавленной стоимостью.

География поставок расширяется. Основные покупатели калужских продуктов — Китай, страны Центральной Азии (Таджикистан, Казахстан, Узбекистан), Беларусь, а также Индия, Южная Корея, ОАЭ и Ирак.