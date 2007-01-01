Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Экспорт сельхозпродукции в Калужской области вырос на 40,4%
Экономика и бизнес

Экспорт сельхозпродукции в Калужской области вырос на 40,4%

Дмитрий Ивьев
13.05, 08:57
0 128
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужская область значительно увеличила поставки своей сельхозпродукции за рубеж. За первые четыре месяца 2026 года экспорт вырос на 40,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 44,1 млн долларов.

Лидером роста стала молочная продукция — ее вывоз увеличился более чем в три раза (на 308,8%). Также заметно выросли поставки зерна (+130,6%), масел и жиров (+66,3%), рыбы и морепродуктов (+47,2%) и готовой еды (+30,8%). Почти половина всего экспорта (49%) приходится на продукцию глубокой переработки, то есть на товары с высокой добавленной стоимостью.

География поставок расширяется. Основные покупатели калужских продуктов — Китай, страны Центральной Азии (Таджикистан, Казахстан, Узбекистан), Беларусь, а также Индия, Южная Корея, ОАЭ и Ирак.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNRYlFweVgrTmdHYUpvNmRNTUFOaUE9PSIsInZhbHVlIjoiRmlBazFlaHY1NytvMTUwckhvTGtRN291dlI5YnYwa0xEUGVPL1NJbWNWck83UlJoL3d6ay80SUV5aFQ1UDUxRnVadzc2RWRFSDk1Y0pNSzZWOUNDYjJyM3ZDYTM1RHhQLzM3ZFAwOWI2ZGFWNlhINVBXcG14eW9yd2dCTWtSK1pJdWE0cGNveWRxWEJRTVc0N0VKMUdTcGpQMXdCSW8rbmRSWjh2Y3cyVkxaSnlpS1lxVmErQWw1Q24wd20xN2JEK3d6dE9ZZVpaOVFLdHZJdFpmOVBXYS95aWFJU0x2cEdhcy9QNkJYRDZRaGtra0psMVdaN0RoRWVzWmIzUzEzc1YwTVlVT05NM2lwYXBSZEFqdDBGRFBuL2R6UDVhWG1YOG9hdTlNcGZKd2VlYUt5VGZ0M3dpSjcrcDZ4eTE3dmZFQWJLY3ZUUjhwMmMyWWppU1owSGdSMFFMKzFJVTg1Z1MvMm05NHRWenRYL1ZUTzVLaEtSTDA1MDZGTGtNMEo2T2w2WWVNMElpcDhVNU1YTFdlbXY2SWt0R0Y1cUJVWnhrK05pYTNESjVveTI5ZE85clB0TUFsQTE5Wi9sS3NPZSIsIm1hYyI6ImYyYmViODMxOTM1ZjA4NWJmYzg4YmQ2ZGU4MzY0OGE0NjQ5M2JkY2MwODQ0ZjE2OGM0MWUxODA3YTUyZTMyZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRPZkVGdGRGNEJWL2loV29TQUk2aFE9PSIsInZhbHVlIjoiQkZYNDQ0dStSMU5uTmFHUDIyc0U2MnNsRVRlblVpKzljRkJ1ZDBrL2VVQmdoQ3NFV3VWd1laSU9WSm1aYWNPWGhFbDlFV1drQTJkNmJTREhsL05Qdk4zRTg1S0w0TVROTkVTS3NTSC81c01ndms2WUxMOUk1amRuL1VMaWE5OURoazI2UXRJZnVvYUJXZVdCUGV2aUs3NlpmUDZkdTJWbTNWc3d0bktCOGZDTkhEZ0RCaHFoMmQ1dC9KME5kMEFIblBJMDJSQlZTTXIzMHBQUWhzRi9iTDd5MDBqdTlGcW05eGhZOUV3SjcxU2NKYVM1bnl5U1hBd0VxSXFLZ1BzZmRBUUtwR21OaVN6MUNxeHhaaHVDV09ob3lYZitSTkhTak1BcFhEQW5EWHV5R3dJcWlIV3ZvR0RnSzVKRDZ3VVJPc0E2cUlGMklNZEdBT01pNkNUeGRDTjBZQzBOTk0vT1pWUDlvcXhVK3IzRERPVlNqb0t1S2pjNmZTdEZodmd3Ly9WM25INENUSHpQN3h3VktvcUFRYmN5dWUwd0Q5YmtENU5uVWd6RDV1TzhURlMyTTZoa1J6cUxWeWVidVhiVnBDWWJHVXpTbnZXditGRWdvUjB0dEtvbS9ldUtWNXdFVS9SSFNIMHNhR2U5RUJuVHl2SVVHNlk0eUsrZU5XQlNHKzNSdndsVThzMnllVmdNNmJwc2VNQUtmU0s4MHo0elV5UEd6cEtEejB2UVIxWFlVVGZRT1ZIVlBWaFd5ZUU3elZzN3ZuZUdhTEpjcGtQK2NOd21yZlBzUUZ6N3hBbEkveHJnNWs0U1pNeS9heU1JTGt1V2xjUTlxMStKN2NLMCIsIm1hYyI6IjMwOTZiZjQ4MzZkZGUwNDExOGY3ZGQ4ZTAwYjc0ZTRlN2M3YTQyMjJkOTk2ZmI5Njg3YjkzNzI5OWJiMTA3N2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+