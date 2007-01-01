Главная Новости Экономика и бизнес Мишустин отметил калужский опыт в подготовке кадров
Мишустин отметил калужский опыт в подготовке кадров

Дмитрий Ивьев
13.05, 07:08
0 325
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную развитию вузов и колледжей. В обсуждении принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Кадры». Главной темой встречи стало устранение дефицита инженеров и повышение качества их обучения.

Владислав Шапша предложил обращать особое внимание на регионы с развитой промышленностью при создании передовых инженерных школ. Также он подчеркнул важность передачи опыта: специалисты со стажем должны активнее делиться знаниями со студентами прямо в учебных заведениях.

Премьер-министр в ходе дискуссии упомянул калужский технопарк профессионального образования как пример эффективной работы. Там педагоги и наставники регулярно повышают квалификацию и осваивают современные производственные навыки.

Михаил Мишустин согласился с участниками, что для технологического лидерства России необходимо сократить разрыв между тем, чему учат в вузах, и реальными запросами промышленности

