Калужские оборудование включили в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга

В перечень попали прецизионные кондиционеры, выпускаемые одним из заводов, сообщил 12 мая губернатор Владислав Шапша.

- Это признание того, что компания выполняет важные государственные задачи по импортозамещению и обеспечению технологической независимости, - заявил он.

Завод получит преимущество перед конкурентами по госзаказам.

По словам Шапши, производственный цикл на 100 % реализован на собственных мощностях: от проектирования до контроля качества.

