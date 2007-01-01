Калужские оборудование включили в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга
В перечень попали прецизионные кондиционеры, выпускаемые одним из заводов, сообщил 12 мая губернатор Владислав Шапша.
- Это признание того, что компания выполняет важные государственные задачи по импортозамещению и обеспечению технологической независимости, - заявил он.
Завод получит преимущество перед конкурентами по госзаказам.
По словам Шапши, производственный цикл на 100 % реализован на собственных мощностях: от проектирования до контроля качества.
