Главная Новости Экономика и бизнес Обнинские студенты начали осваивать промышленную робототехнику
Обнинские студенты начали осваивать промышленную робототехнику

Дмитрий Ивьев
05.05, 11:04
Обнинский колледж технологий и услуг запустил новый проект «Мастерская профессий». Его цель — показать молодежи, что рабочие специальности могут быть современными и интересными. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Обучение проходит не в аудиториях, а на реальных предприятиях северной части Калужской области. Студенты приезжают на заводы и фабрики, где местные специалисты проводят для них однодневные интенсивы. Ранее ребята уже попробовали себя в роли сантехников, специалистов по туризму и сборщиков окон.

Недавно 16 студентов — будущие автослесари и программисты — освоили основы промышленной робототехники. Под руководством наставников они изучили, как устроены автоматизированные линии, попробовали программировать оборудование и даже запустили роботов в работу.

