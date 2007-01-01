Китайцам предложили открыть новые производства в Калужской области
Губернатор Владислав Шапша рассказал о своей рабочей поездке в Китай.
Он, в частности, обсудил с китайскими партнерами развитие калужского автомобильного кластера.
- В ближайшее время планируют увеличить объёмы и расширить модельный ряд. Недавно запустили производство двигателей, - отметил Шапша. - Работаем над дальнейшим повышением локализации. Заинтересованы в том, чтобы китайские компании открывали новые производства комплектующих в нашей области.
Губернатор на переговорах рассказал о действующих мерах господдержки инвесторам.
- Ценим опыт, надёжность китайских партнеров. У нас складываются доверительные отношения. Видим интерес к работе с нашим регионом. Для нас важно продолжить совместную работу, - уверен Шапша.
