Китайцам предложили открыть новые производства в Калужской области

Губернатор Владислав Шапша рассказал о своей рабочей поездке в Китай.

Он, в частности, обсудил с китайскими партнерами развитие калужского автомобильного кластера.

- В ближайшее время планируют увеличить объёмы и расширить модельный ряд. Недавно запустили производство двигателей, - отметил Шапша. - Работаем над дальнейшим повышением локализации. Заинтересованы в том, чтобы китайские компании открывали новые производства комплектующих в нашей области.

Губернатор на переговорах рассказал о действующих мерах господдержки инвесторам.

- Ценим опыт, надёжность китайских партнеров. У нас складываются доверительные отношения. Видим интерес к работе с нашим регионом. Для нас важно продолжить совместную работу, - уверен Шапша.