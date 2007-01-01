Калужская делегация участвует в Пекинском международном автосалоне
Экономика и бизнес

Калужская делегация участвует в Пекинском международном автосалоне

Дмитрий Ивьев
24.04, 12:13
В нынешнем году он проходит уже 19-й раз.

- Одна из ключевых площадок для демонстрации передовых технологий в отрасли, - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Представлено порядка 1500 новейших моделей, участвует более 89 тысяч гостей, компании из 20 стран. Провели ряд деловых встреч. С действующими и потенциальными партнерами. Презентуем инвестиционный потенциал калужского автокластера.

По его словам, калужскую делегацию интересуют инновации мирового автопрома, прорабатываются возможности привлечения к нам в регион новых партнеров, чтобы занять инвестиционные ниши в производстве автокомпонентов для дальнейшей локализации.

