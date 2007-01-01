Шапша встретился с представителями деловых кругов Китая
Шапша встретился с представителями деловых кругов Китая

Дмитрий Ивьев
23.04, 12:22
В четверг, 23 апреля, продолжается рабочая поездка губернатора Калужской области Владислава Шапши в эту страну.

- Рад новой встрече с академиком господином Пэн Шоу. В конце прошлого года принимали у нас в регионе делегацию деловых кругов из КНР. Продолжаем переговоры в Китае, - отметил он.

Речь идет о совместной работе над несколькими проектами. Один из приоритетных - завершение строительства цементного завода в Думиничском районе. Несколько лет объект простаивал.

- Мы были полны решимости довести проект до конца. Проведена огромная работа по поиску партнеров: объект непростой – масштаб, технологии, - заявил губернатор. - И сейчас реализуем его совместно с китайскими партнерами. Недавно был на площадке. Утверждена «дорожная карта». На сегодняшней встрече обсудили все этапы.

Завершается технический аудит оборудования. Следующий шаг – экспертиза строительных конструкций. Дальше - подготовка проекта. И возобновление строительных работ.

- Поблагодарил господина Пэн Шоу за отношение к делу китайских партнеров, - рассказал Шапша. - Символично, что активная фаза важного для Калужской области проекта реализуется в юбилейный год Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами.

